Межбанк: дефицит гривны подстрахует нацвалюту от больших неожиданностей

Пятница на валютном рынке пройдет интересно, хотя и не покажет значительной статистики торгов. По прогнозу Finance.ua, объемы операций на межбанке 16 апреля не превысят $ 105−120 млн при совершении до 360−410 сделок.

Причиной снижения активности клиентов будет фактор окончания рабочей недели. Это традиционно влияет на настроения участников рынка даже в условиях локдауна. Поэтому в первой половине дня нас ждет максимальная активность всех клиентов и банков, а после обеда на торгах останутся в основном банки-спекулянты и небольшое количество клиентов, которым по разным причинам вдруг неожиданно надо провести какие-то операции.

Особого давления на курс мы сегодня не прогнозируем. С одной стороны, компаниям надо платить налоги, что заставляет их активнее продавать валюту на межбанке и это поддерживает курс гривны. С другой — что бы там не говорили скептики, аграрии и металлурги продолжают заливать рынок валютой для финансирования своих текущих затрат. А вот у ее покупателей-импортеров как сокращение реализации товаров за счет влияния локдауна, так и необходимость уплаты налогов в ближайшие дни. Гривна в дефиците и это подстрахует нацвалюту от больших неожиданностей в эту пятницу.

Сегодня рынок, и в первую очередь нерезиденты, по факту покажут свое отношение к повышению вчера учетной ставки Нацбанком сразу на 1% – до 7,5% годовых. Их поведение на вторичном рынке ОВГЗ во многом даст сигнал Минфину Украины по перспективам предстоящего в следующий вторник нового аукциона по размещению облигаций.

Фактор обострения ситуации на Донбассе и скопления войск РФ на границе с Украиной психологически будет влиять на настроения участников торгов, но практически на курсе особо не отразится. Паники на валютном рынке нет и не будет. У бизнеса и населения нет большого количества свободной гривны, и в условиях пандемии им не до валюты. А нерезиденты уже выработали свое отношение к этому вопросу и с их стороны дополнительного взлета спроса на валюту пока тоже не наблюдается. Кроме этого, вчера на пресс-конференции Нацбанка по учетной ставке чиновники четко дали понять, что готовы выходить на межбанк с продажей доллара в случае увеличения перекосов на валютном рынке.

От оперативности таких действий НБУ и будет зависеть курс даже в моменты ситуативного превышения спроса над предложением. Но пока мы по прежнему не прогнозируем активных выходов на торги Нацбанка с интервенциями по покупке/продаже доллара, так как рынок сам находит относительное равновесие между спросом и предложением.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, в пятницу будут в пределах:

доллар — коридор 27,85 — 28,10 грн,

евро — коридор 33,25 — 33,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,70 — 28,15 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,00 — 33,60 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,20 — 33,55 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,98 / 28,00

евро — 33,50/ 33,52

Курсы валют на Межбанке

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