Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) договорилось об оценке комплекса «Сухолучье» с ООО «Экспертно-консультационный центр».

Соответствующий договор был обнародован в системе «Прозоро».

Согласно договору, услуги по оценке имущества будут стоить 100 тыс. гривень, которые обязуется уплатить победитель конкурса на управляющего «Сухолучье», компания «7 дней». При этом АРМА не израсходует бюджетные средства на проведение оценки имущества.

Договор действует до 31 мая текущего года.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, конечным бенефициаром ООО «Экспертно-консультационный центр» является Алла Тигинян.

Как сообщалось, гостинично-ресторанный комплекс «Сухолучье» имеет площадь 30 тысяч га. В «Сухолучье» еще с советских времен отдыхала и охотилась номенклатура. В 1967 году это место выбрал первый секретарь ЦК К П Украины Владимир Щербицкий.

В 2004 году туда заселился Виктор Янукович, который занимал на тот момент должность премьер-министра, а позднее стал президентом.

На месте старого охотничьего дома Щербицкого для Януковича построили двухэтажный деревянный особняк «Акация», а еще один элитный комплекс, так называемый «Остров», окружен водой. Центральным объектом был деревянный дом — так называемая «Хонка-2», подобная легендарной «Хонке» в Межигорье.