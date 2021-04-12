Украинская энергосистема стала ближе к интеграции с европейской — Рада приняла закон

На внеочередном заседании 15 апреля Верховная Рада поддержала в целом закон, которым оператор «Укрэнерго» может получить необходимую для интеграции Украины в евроэнергосеть сертификацию, а также запрещается импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго» и председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
Документ поддержали 296 депутатов.
Так, Укрэнерго получила возможность подать в НКРЭКУ документы для сертификации как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator). Она является обязательным условием интеграции объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины к сети континентальной Европы ENTSO-E.
В компании отметили, что ко второму чтению в законопроекте № 3364−1 (д) создали возможности внедрения совместных аукционов на распределения пропускной способности межгосударственных связей. Это значительно упростит экспорт / импорт электроэнергии в / из Европы, пояснили в Укрэнерго, и создаст конкурентные условия между производителями и импортерами электроэнергии. Как следствие — образование справедливой рыночной цены на нее.
Кроме того, этот закон вводит ограничения / запрет импорта электроэнергии из РФ и Республики Беларусь, отметил глава профильного комитета Андрей Герус. Как он объяснил, это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС.
Также закон вводит обязанность генерирующих компаний, которые находятся в коммунальной собственности, продавать электроэнергию исключительно через конкурентные аукционы.
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