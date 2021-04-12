0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Украинская энергосистема стала ближе к интеграции с европейской — Рада приняла закон

Украинская энергосистема стала ближе к интеграции с европейской — Рада приняла закон

На внеочередном заседании 15 апреля Верховная Рада поддержала в целом закон, которым оператор «Укрэнерго» может получить необходимую для интеграции Украины в евроэнергосеть сертификацию, а также запрещается импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго» и председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Документ поддержали 296 депутатов.

Так, Укрэнерго получила возможность подать в НКРЭКУ документы для сертификации как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator). Она является обязательным условием интеграции объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины к сети континентальной Европы ENTSO-E.

В компании отметили, что ко второму чтению в законопроекте № 3364−1 (д) создали возможности внедрения совместных аукционов на распределения пропускной способности межгосударственных связей. Это значительно упростит экспорт / импорт электроэнергии в / из Европы, пояснили в Укрэнерго, и создаст конкурентные условия между производителями и импортерами электроэнергии. Как следствие — образование справедливой рыночной цены на нее.

Кроме того, этот закон вводит ограничения / запрет импорта электроэнергии из РФ и Республики Беларусь, отметил глава профильного комитета Андрей Герус. Как он объяснил, это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС.

Также закон вводит обязанность генерирующих компаний, которые находятся в коммунальной собственности, продавать электроэнергию исключительно через конкурентные аукционы.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.