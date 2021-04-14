Чтобы привлечь туристов, власти Мальдив предлагают вакцинироваться по прибытии на остров

С целью оживления туристического сектора власти Мальдив решили предлагать туристам сделать прививку от коронавируса уже по прибытию на отдых.
Об этом заявил министр туризма страны Абдулла Маусом, сообщает CNBC.
По его словам, стратегия 3V (visit, vaccinate, vacation — визит, вакцинация, отпуск), которую хотят внедрить на островном государстве, облегчит туристам со всего мира посещение Мальдив и поможет поднять экономику.
В настоящее время прибывающие на Мальдивы обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус и подтвердить бронирование отеля.
Маусом заявил, что новые правила въезда будут объявлены в скором времени, возможно, до конца текущей недели.
Министр туризма также сказал, что правительство не будет торопиться с графиком вакцинации посетителей. Он отметил, что приоритетом по-прежнему остается полное вакцинирование граждан страны.
В то же время он не уточнил, будет ли услуга вакцинации туристов платной, однако заверил, что проблем с поставкой вакцины не будет.
Ранее сообщалось, что около 180 украинских туристов не могут вылететь из Занзибара (Танзания) из-за поломки самолета.
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