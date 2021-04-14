В Австрии разработали робота-строителя, который кладет кирпич и забивает гвозди (видео)

Австрийский стартап Printstones создал строительного работа Baubot, которого можно запрограммировать на выполнение ряда функций или же управлять им через смартфон. Он может двигаться по строительной площадке со скоростью до 3,2 км/ч. и передвигаться по лестнице.

Как пишет New Atlas, главной задачей робота является повышение безопасности на стройплощадке и снижение затрат на строительство.

Baubot может фрезеровать и сверлить стены, забивать гвозди, класть кирпичи, шлифовать и красить поверхности, а также перевозить грузы до 500 кг. Автономно работает до 8 часов.

Робот имеет камеры и подсветку, благодаря чему можно дистанционно мониторить стройплощадку даже ночью. На экранах на работе выводится информация о его состоянии и рекомендации для строителей.

Созданный робот является лишь прототипом, для запуска массового производства стартап еще собирает деньги. Разработчики надеются интегрировать роботов в процесс строительства так, чтобы они стали полноценными членами команды строителей.