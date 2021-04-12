0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Toyota представит аналог RAV4

Toyota представит аналог RAV4

Еще одну модификацию RAV4 японский производитель представит в Шанхае. Внешне новый Toyota Wildlander напоминает собрата за исключением некоторых отличий. Например, иных бамперов, фар головного света и задних фонарей.

Кроме этого, Wildlander превосходит Тойота RAV4 по габаритам. Новый кроссовер получился на 65 мм длиннее базовой модели и достигает 4665 мм. При этом все остальные размеры, включая колесную базу (2690 мм), остались прежними: ширина – 1855 мм, высота – 1685 мм.

В движение новый гибрид Toyota приводит атмосферный 2,5-литровый мотор, выдающий 176 л.с., дополненный парой электродвигателей и комплектом батарей. Суммарная мощность силовой установки – 306 л.с. На электротяге кроссовер может преодолеть 63 км. Для разгона от 0 до 100 км/ч новому Вайлдлендеру понадобится 6,6 с. Расход топлива – 2,6 л на 100 км.

Главной особенностью кроссовера можно назвать систему Multi-terrain select. Она автоматически изменяет настройки силового агрегата, трансмиссии и привода с учетом дорожных условий. Кроме этого, в оснащение Toyota Wildlander вошел комплекс систем безопасности Safety Sense 2.0,включающий интеллектуальный круиз-контроль, камеры кругового обзора, систему предотвращения столкновений и многое другое.

По материалам autocentre.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.