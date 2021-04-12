Toyota представит аналог RAV4

Еще одну модификацию RAV4 японский производитель представит в Шанхае. Внешне новый Toyota Wildlander напоминает собрата за исключением некоторых отличий. Например, иных бамперов, фар головного света и задних фонарей.
Кроме этого, Wildlander превосходит Тойота RAV4 по габаритам. Новый кроссовер получился на 65 мм длиннее базовой модели и достигает 4665 мм. При этом все остальные размеры, включая колесную базу (2690 мм), остались прежними: ширина – 1855 мм, высота – 1685 мм.
В движение новый гибрид Toyota приводит атмосферный 2,5-литровый мотор, выдающий 176 л.с., дополненный парой электродвигателей и комплектом батарей. Суммарная мощность силовой установки – 306 л.с. На электротяге кроссовер может преодолеть 63 км. Для разгона от 0 до 100 км/ч новому Вайлдлендеру понадобится 6,6 с. Расход топлива – 2,6 л на 100 км.
Главной особенностью кроссовера можно назвать систему Multi-terrain select. Она автоматически изменяет настройки силового агрегата, трансмиссии и привода с учетом дорожных условий. Кроме этого, в оснащение Toyota Wildlander вошел комплекс систем безопасности Safety Sense 2.0,включающий интеллектуальный круиз-контроль, камеры кругового обзора, систему предотвращения столкновений и многое другое.
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