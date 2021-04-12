0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Украина полностью выполнила 12% рекомендаций СЕ по борьбе с коррупцией - GRECO

Украина полностью выполнила 12% рекомендаций СЕ по борьбе с коррупцией - GRECO

Украина в 2020 году выполнила 61% рекомендаций Совета Европы, связанных с борьбой с коррупцией, частично и 12,2% – полностью.

Об этом говорится в обнародованном докладе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Читайте также: Украине нужно меньше коррупции и лучший бизнес-климат, — позиция США

Согласно приведенной статистике, по состоянию на конец 2020 года Украина не выполнила 26,8% соответствующих рекомендаций.

В то же время в Совете Европы призвали страны-члены предотвращать коррупционные риски в принятии мер, направленных на преодоление негативных последствий влияния пандемии COVID-19 на экономики.

«Правительства должны строго избегать коррупционных рисков, которые возникают в связи с необходимостью принятия чрезвычайных мер в борьбе с пандемией COVID-19», — отмечается в документе.

В GRECO подчеркнули, что более года правительства принимают чрезвычайные меры, которые усиливают концентрацию власти и определенным образом ухудшают ситуацию с соблюдением прав человека. Это все, по мнению экспертов GRECO, представляет собой коррупционные риски.

«Эти риски, в частности, могут быть в сфере государственных закупок, когда речь может идти о таких вопросах, как конфликт интересов и роль лоббистов», — сказано в докладе.

Глава GRECO Марин Марчела, анализируя тенденции 2020 года, отметил, что в некоторых государствах-членах со стороны исполнительной или законодательной ветвей власти наблюдались заметные попытки нападений, запугивания или подчинения судебной системы.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.