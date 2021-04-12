Украина полностью выполнила 12% рекомендаций СЕ по борьбе с коррупцией - GRECO

Украина в 2020 году выполнила 61% рекомендаций Совета Европы, связанных с борьбой с коррупцией, частично и 12,2% – полностью.

Об этом говорится в обнародованном докладе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

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Согласно приведенной статистике, по состоянию на конец 2020 года Украина не выполнила 26,8% соответствующих рекомендаций.

В то же время в Совете Европы призвали страны-члены предотвращать коррупционные риски в принятии мер, направленных на преодоление негативных последствий влияния пандемии COVID-19 на экономики.

«Правительства должны строго избегать коррупционных рисков, которые возникают в связи с необходимостью принятия чрезвычайных мер в борьбе с пандемией COVID-19», — отмечается в документе.

В GRECO подчеркнули, что более года правительства принимают чрезвычайные меры, которые усиливают концентрацию власти и определенным образом ухудшают ситуацию с соблюдением прав человека. Это все, по мнению экспертов GRECO, представляет собой коррупционные риски.

«Эти риски, в частности, могут быть в сфере государственных закупок, когда речь может идти о таких вопросах, как конфликт интересов и роль лоббистов», — сказано в докладе.

Глава GRECO Марин Марчела, анализируя тенденции 2020 года, отметил, что в некоторых государствах-членах со стороны исполнительной или законодательной ветвей власти наблюдались заметные попытки нападений, запугивания или подчинения судебной системы.