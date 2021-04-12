Тюрьма за ложь в декларациях: Рада приняла за основу законопроект Зеленского

Верховная Рада Украины приняла за основу президентский проект закона № 4651 об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Решение поддержали 283 народных депутата.

«Верховная Рада в декабре уже возобновила ответственность за недостоверное декларирование и недекларирование в декларациях чиновников после решения КСУ. Но, к сожалению, осталось несколько процедурных сложностей, недостатков в принятом законе, которые пока не позволяют системе работать эффективно.

Это то, что указанные преступления относятся к подследственности НАБУ, при этом эти преступления являются уголовными проступками — соответственно, следствие должен вести дознаватель. В то же время определение дознавателя по УПК не предусматривает там детектива НАБУ. Соответственно, детектив не может эффективно вести дознание по такой категории преступлений. Изменение санкции в уголовном кодексе переводит такие действия из уголовным проступков в преступление, соответственно НАБУ сможет проводить полноценное расследование», — сказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

В частности, документ предлагает внести изменения в статью 366−2 Уголовного кодекса.

Размеры штрафов:

предусматривается наказание для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в виде штрафа от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — если такие лица внесли в декларацию заведомо недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов;

если такие сведения отличаются на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, соответствующий чиновник наказывается штрафом от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов, или лишением свободы на 2 года.

Изменениями в статью 366−3 Уголовного кодекса предусматривается усиление ответственности за непредставление декларации госслужащими и представителями органов местного самоуправления. В случае доказательства вины указанные лица могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.