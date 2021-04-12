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Фонд гарантирования будет сдавать в аренду недвижимость через ProZorro.Продажи

Фонд гарантирования будет сдавать в аренду недвижимость через ProZorro.Продажи

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает пилотный проект, в рамках которого будет выставлять на открытые электронные аукционы права аренды недвижимого имущества банков, которые находятся в ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Потенциальным арендаторам будут предложены объекты недвижимости различной площади и назначения, в том числе офисные помещения в центральной части города Киева.

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Аукционы будут проходить в системе ProZorro.Продажи. Аукционы по передаче в аренду будут проходить по голландской модели, с пошаговым снижением стартовой цены (арендной платы).

«Это позволит привлечь больше внимания к объектам недвижимости со стороны потенциальных арендаторов и увеличить конкуренцию между ними, благодаря большому количеству торговых площадок, подключенных к системе, и многочисленным клиентам, которые пользуются ею», — говорят в ФГВФЛ.

Актуальные предложения по передаче в аренду недвижимости банков на аукционах в ближайшее время будут размещены на сайте Фонда гарантирования вкладов и в электронной торговой системе Prozorro.Продажи.

О пилотном проекте:

  • проект введен сроком на один год;
  • порядок его реализации определен Положением о пилотном проекте по предоставлению в аренду недвижимого имущества банка, процедура ликвидации которого осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц, путем проведения открытых торгов (аукционов), утвержденным решением исполнительной дирекции Фонда 7 декабря 2020 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины и вступившим в силу 13 февраля 2021 года.

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По материалам Finance.UA
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