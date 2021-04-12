SpaceX Илона Маска привлекла 1,16 млрд долларов инвестиций за два месяца

SpaceX миллиардера Илона Маска привлекла около 1,16 млрд долларов в виде долевого финансирования за последние два месяца, сообщила частная ракетная компания в дополненной нормативной документации в среду.

Подача документов произошла после того, как SpaceX, среди инвесторов которой Alphabet и Fidelity Investments, в феврале сообщила, что привлекла около 850 миллионов долларов, что, как сообщается, подняло ее оценку примерно до 74 миллиардов долларов.

По данным поставщика финансового программного обеспечения и данных PitchBook, в августе частная космическая компания привлекла 1,9 миллиарда долларов в рамках крупнейшего раунда сбора средств.

В феврале прототип ракеты SpaceX Starship, SN9, взорвался при последнем спуске, как и ранее SN8. SN9 был тестовой моделью, которая разрабатывалась для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.

Вслед за этим Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США заявил в прошлом месяце, что расследует коммерческий запуск SpaceX, который, как установили регулирующие органы, нарушил требования безопасности США и лицензию на испытания.

Маск, который также возглавляет несколько футуристических компаний, в том числе Tesla, Neuralink и Boring Co, заявил в прошлом месяце, что SpaceX отправит свои ракеты Starship на Марс до 2030 года.