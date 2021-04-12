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SpaceX Илона Маска привлекла 1,16 млрд долларов инвестиций за два месяца

SpaceX Илона Маска привлекла 1,16 млрд долларов инвестиций за два месяца

SpaceX миллиардера Илона Маска привлекла около 1,16 млрд долларов в виде долевого финансирования за последние два месяца, сообщила частная ракетная компания в дополненной нормативной документации в среду.

Подача документов произошла после того, как SpaceX, среди инвесторов которой Alphabet и Fidelity Investments, в феврале сообщила, что привлекла около 850 миллионов долларов, что, как сообщается, подняло ее оценку примерно до 74 миллиардов долларов.

По данным поставщика финансового программного обеспечения и данных PitchBook, в августе частная космическая компания привлекла 1,9 миллиарда долларов в рамках крупнейшего раунда сбора средств.

В феврале прототип ракеты SpaceX Starship, SN9, взорвался при последнем спуске, как и ранее SN8. SN9 был тестовой моделью, которая разрабатывалась для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.

Вслед за этим Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США заявил в прошлом месяце, что расследует коммерческий запуск SpaceX, который, как установили регулирующие органы, нарушил требования безопасности США и лицензию на испытания.

Маск, который также возглавляет несколько футуристических компаний, в том числе Tesla, Neuralink и Boring Co, заявил в прошлом месяце, что SpaceX отправит свои ракеты Starship на Марс до 2030 года.

По материалам internetua.com
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