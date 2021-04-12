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Instagram позволит пользователям скрыть лайки

Instagram позволит пользователям скрыть лайки

Популярная соцсеть Instagram, которая принадлежит компании Facebook, даст возможность своим пользователям отключать счетчик лайков под своими и чужими постами.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Tech Crunch.

Отмечается, что эта новая функция в тестовом режиме для ограниченного числа юзеров была запущена 14 апреля.

Если владелец аккаунта отключит возможность другим видеть количество лайков, он всё равно сможет узнать число сам благодаря функции статистики.

По мнению компании, возможность «не переживать из-за количества лайков» будет положительно содействовать комфортному использованию Instagram. В то же время в прошлые тестирования ряд пользователей негативно прокомментировали такую функцию. Следует подчеркнуть, что с таким нововведением не согласны преимущественно публичные люди, чей доход зависит от монетизации их страниц.

Кроме того, аналогичную возможность могут добавить и в соцсети Facebook.

«Для начала мы тестируем функцию в Instagram … Мы вынесем уроки из этого нового небольшого теста, и скоро нам будет чем поделиться», – заявил представитель Facebook.

По материалам УКРИНФОРМ
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