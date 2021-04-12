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80-летний британец выиграл 160 тыс. дол. в лотерею, потому что забыл очки

80-летний британец выиграл 160 тыс. дол. в лотерею, потому что забыл очки

Денис Фоситт угадал пять основных номеров и один номер Lucky Star. Британский пенсионер, как правило, выбирал дни рождения членов своей семьи и вписывал их в лотерейный билет, но без очков не смог.

«Я понял, что забыл свои очки, и пытался выбрать мои номера, но я просто не смог. Я пошел оплачивать билет и попросил даму за прилавком выбрать случайные числа», — сказал победитель, пишет «Зеркало недели. Украина».

На следующее утро он не мог поверить, когда увидел результаты лотереи. Фоситт сказал, что это оказалось одним из его лучших решений в жизни.

Он и его 75-летняя супруга Энн планируют на выигрыш отремонтировать свой дом и сади. Пара пенсионеров собирается также устроить вечеринку после окончания пандемии ковида.

Выигрыш составил 160 тысяч долларов.

По материалам Зеркало Недели
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