80-летний британец выиграл 160 тыс. дол. в лотерею, потому что забыл очки

Денис Фоситт угадал пять основных номеров и один номер Lucky Star. Британский пенсионер, как правило, выбирал дни рождения членов своей семьи и вписывал их в лотерейный билет, но без очков не смог.
«Я понял, что забыл свои очки, и пытался выбрать мои номера, но я просто не смог. Я пошел оплачивать билет и попросил даму за прилавком выбрать случайные числа», — сказал победитель, пишет «Зеркало недели. Украина».
На следующее утро он не мог поверить, когда увидел результаты лотереи. Фоситт сказал, что это оказалось одним из его лучших решений в жизни.
Он и его 75-летняя супруга Энн планируют на выигрыш отремонтировать свой дом и сади. Пара пенсионеров собирается также устроить вечеринку после окончания пандемии ковида.
Выигрыш составил 160 тысяч долларов.
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