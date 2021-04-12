Глава «Укравтодора» назвал возможные дополнительные источники финансирования строительства дорог

Команда президентской программы «Большая стройка» активно работает над привлечением дополнительного финансирования для обновления украинских дорог, в том числе на внешних рынках.
Об этом рассказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
Среди инструментов привлечения дополнительного финансирования для Дорожного фонда он назвал: увеличение акциза на автомобильный газ; запуск системы толлинга в Украине; детенизацию рынка горючего.
«Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожный фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП», — заявил Кубраков.
Со своей стороны, руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цоколь назвал «Укравтодор» ключевым партнером банка в Украине и напомнил, что учреждение профинансировало 5 проектов, которые были реализованы в сфере дорожного строительства, общей стоимостью 1,3 миллиарда евро.
Новое соглашение с ЕБРР, подписанное в 2020 году, предусматривает реконструкцию почти 300 км трассы М-05 Киев — Одесса, строительство Северного обхода Львова и воплощение четырех реформ в дорожной отрасли.
Ключевая реформа направлена на предупреждение коррупционных рисков. В агентстве уже работают консультанты ЕБРР, изучающие и анализирующие имеющиеся в «Укравтодоре» закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.
На основе их отчета до июля этого года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер.
До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в «Укравтодоре» и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с «Укравтодором» будет расширен на другие правительственные учреждения в Украине, отметил Андрей Цоколь.
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