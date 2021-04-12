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Глава «Укравтодора» назвал возможные дополнительные источники финансирования строительства дорог

Глава «Укравтодора» назвал возможные дополнительные источники финансирования строительства дорог

Команда президентской программы «Большая стройка» активно работает над привлечением дополнительного финансирования для обновления украинских дорог, в том числе на внешних рынках.

Об этом рассказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Среди инструментов привлечения дополнительного финансирования для Дорожного фонда он назвал: увеличение акциза на автомобильный газ; запуск системы толлинга в Украине; детенизацию рынка горючего.

«Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожный фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП», — заявил Кубраков.

Со своей стороны, руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цоколь назвал «Укравтодор» ключевым партнером банка в Украине и напомнил, что учреждение профинансировало 5 проектов, которые были реализованы в сфере дорожного строительства, общей стоимостью 1,3 миллиарда евро.

Новое соглашение с ЕБРР, подписанное в 2020 году, предусматривает реконструкцию почти 300 км трассы М-05 Киев — Одесса, строительство Северного обхода Львова и воплощение четырех реформ в дорожной отрасли.

Ключевая реформа направлена на предупреждение коррупционных рисков. В агентстве уже работают консультанты ЕБРР, изучающие и анализирующие имеющиеся в «Укравтодоре» закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.

На основе их отчета до июля этого года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер.

До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в «Укравтодоре» и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с «Укравтодором» будет расширен на другие правительственные учреждения в Украине, отметил Андрей Цоколь.

По материалам РБК-Украина
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