Регулятор рассказал о реакции валютного рынка на угрозу вторжения России

Украинский бизнес достаточно сдержанно отреагировал на стягивание российских войск к украинской границе. Кроме того, население только увеличило продажу долларов.
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий на брифинге, который транслировался на Youtube.
«Никаких панических действий по переводу средств крупных компаний в иностранную валюту мы не видим. Напротив, в марте-апреле спрос на валюту незначительно возрастал со стороны небольших компаний, тогда как крупные компании, которые входят в ТОП-100 крупнейших покупателей валюты, формировали спрос в привычных для себя объемах», — сказал он.
Кроме того, Гелетий отметил, что на наличном рынке, наоборот, со второй половины марта «царит значительное чистое предложение валюты и среднедневной объем превышает 20 млн долларов».
«Поэтому говорить о том, что на валютном рынке господствуют какие-то ажиотажные проявления, неуместно и безответственно», — добавил он.
Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупке валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.
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