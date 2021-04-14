Что меняют новые правила компенсации за задержку зарплат - объяснение эксперта

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации гражданам потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Этот порядок един для всех предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и распространяется как на заработную плату, денежное обеспечение, так и на определенные социальные выплаты.

Об этом рассказал эксперт по трудовому праву, председатель совета ОО «Социальное движение» Виталий Дудин.

Что именно изменится:

порядок, установленный еще с 2001 года, существенно не меняется данным постановлением, но происходят определенные редакционные уточнения, в частности, конкретизируется исчерпывающий перечень денежных доходов, за задержку которых будет начисляться компенсация;

предыдущий порядок содержал слова о том, что эти положения также применяются к другим социальным выплатам. Здесь уже есть полный перечень этих выплат. Они названы в нормативном акте и четко указано, за счет каких источников будет выплачиваться компенсация за задержку.

Когда начисляется компенсация за задержку зарплаты:

компенсация начисляется в случае задержки на более чем один календарный месяц;

сумма, которая задолжена, умножается на индекс инфляции за период невыплаты;

как правило, работодатели сами не проводят индексацию, если их об этом не попросить.

По словам эксперта, во многих случаях гражданам приходится в суде отстаивать свое право на эту компенсацию, а многие люди вообще ее требуют уже даже после увольнения, если в день увольнения расчет не был произведен окончательно.

«Поэтому надо понимать, что этот механизм уже наработан, уже практика его применения есть, есть разъяснения Минсоцполитики и Министерства экономики, которое сейчас занимается трудовыми отношениями. Но, к сожалению, этот механизм все же не будет действовать добровольно по инициативе работодателя, потому что работодатель в этом экономически не заинтересован. Это ваши нарушения надо надлежащим образом зафиксировать и требовать их устранения», — отметил Дудин.

Если вы столкнулись с задержкой заработной платы, то вы должны направить работодателю письменную просьбу выплатить задолженность и начислить компенсацию за задержку выплаты с учетом индекса инфляции.

Будет ли компенсация за задержку выплат субсидий:

данный порядок компенсации за задержку распространяется на некоторые доходы граждан, которые осуществляются за счет государственного бюджета Украины. Но там нет упоминания именно о субсидиях.

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