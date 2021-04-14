Что меняют новые правила компенсации за задержку зарплат - объяснение эксперта

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации гражданам потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Этот порядок един для всех предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и распространяется как на заработную плату, денежное обеспечение, так и на определенные социальные выплаты.
Об этом рассказал эксперт по трудовому праву, председатель совета ОО «Социальное движение» Виталий Дудин.
Что именно изменится:
Когда начисляется компенсация за задержку зарплаты:
По словам эксперта, во многих случаях гражданам приходится в суде отстаивать свое право на эту компенсацию, а многие люди вообще ее требуют уже даже после увольнения, если в день увольнения расчет не был произведен окончательно.
«Поэтому надо понимать, что этот механизм уже наработан, уже практика его применения есть, есть разъяснения Минсоцполитики и Министерства экономики, которое сейчас занимается трудовыми отношениями. Но, к сожалению, этот механизм все же не будет действовать добровольно по инициативе работодателя, потому что работодатель в этом экономически не заинтересован. Это ваши нарушения надо надлежащим образом зафиксировать и требовать их устранения», — отметил Дудин.
Если вы столкнулись с задержкой заработной платы, то вы должны направить работодателю письменную просьбу выплатить задолженность и начислить компенсацию за задержку выплаты с учетом индекса инфляции.
Будет ли компенсация за задержку выплат субсидий:
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