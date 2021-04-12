НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году

Национальный банк Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%. В январе НБУ прогнозировал рост экономики также на уровне 4,2%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«По нашим оценкам, в I квартале 2021 года ВВП Украины несколько сократился. Во-первых, на это повлияло введение новых карантинных ограничений, что привело к подавлению деловой активности. Во-вторых — эффект от низших прошлогодних урожаев, что сказалось на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота. В-третьих, восстановление экономики сдерживали усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России», — говорит Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
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Кроме того, по его словам, сложные погодные условия в январе-феврале ослабили показатели строительства и транспорта. Начиная со II квартала, экономика Украины вернется к устойчивому росту.
«Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. В условиях оживления мировой экономики и дальнейшего прогресса в борьбе с пандемией будет постепенно увеличиваться и инвестиционный спрос. Из-за потерь экономики, связанных с усилением и продлением карантинных ограничений, мы ухудшили прогноз роста ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В 2022—2023 годах рост экономики будет близким к 4%», — добавил Шевченко.
Ожидается, что текущий счет платежного баланса в 2021 году будет сведен с незначительным дефицитом из-за роста внутреннего спроса и менее благоприятных условий торговли. В 2022—2023 годах дефицит текущего счета существенно расширится.
На это будут влиять прежде всего:
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