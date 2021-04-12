За позднюю поставку китайской вакцины с «Лекхима» могут взыскать более 38 миллионов

Государственное предприятие «Медицинские закупки» продолжает начислять пеню ЧАО «Лекхим», которое не выполнило условия договора о поставках первой партии вакцины CoronaVac в количестве 700 тысяч флаконов в срок. Кроме того «Лекхиму» грозит немалый штраф.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ ГП «Медицинские закупки».
В письме ГП отмечается, что «Лекхим» должен был поставить в Украину 700 тыс флаконов китайской вакцины CoronaVac в срок не позднее 30 дней со дня регистрации вакцины в одной из определенных стран.
«Поскольку 4 февраля вакцина была зарегистрирована в Китае, поставки первой партии вакцины в Украине должны были состояться до 6 марта.
Фактически вакцина поступила на склады «Медицинских закупок» 10 апреля, и в количестве 200 тыс флаконов, что значительно меньше объема ожидаемой первой партии согласно условиям договора», — говорится в сообщении.
«Поставка указанного количества флаконов не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа, применяемых к поставщику ввиду несоблюдения сроков поставки продукции, предусмотренных договором. ГП „Медицинские закупки“ продолжает начисление пени за каждый день такой просрочки, начиная с 06.03.2021», — заявили в госпредприятии.
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