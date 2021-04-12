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Захват земли за 5 тысяч долларов: полицейского задержали на взятке (фото)

Захват земли за 5 тысяч долларов: полицейского задержали на взятке (фото)

Правоохранители задержали сотрудника водной полиции, который за 5 тыс. долларов обещал «закрыть глаза» на захват участка на берегу Дуная в Одесской области. Полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования в Николаеве.

Задержали подозреваемого в Измаиле при получении первой части взятки в размере 2,5 тыс. долларов. Следствие установило, что полицейский занимался такой деятельностью не впервые и систематически не обращал внимания на преступления – за деньги. Расследование продолжается, так как в преступлении могли принимать участие и другие сотрудники полиции.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать ряд должностей, согласно ч.3 ст.368 (взятка в большом объеме, полученная служебным лицом) УК Украины.

По материалам Finance.UA
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