По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (54,280 млн грн и 55,694 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (67 и 48), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,90−27,91 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 115 активные заявки по доллару на сумму 109,974 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9200 — 250 000
27,9100 — 50 000
27,9000 — 50 000
27,9000 — 10 000
27,9000 — 40 000
27,9000 — 200 000
27,9000 — 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,8800 — 5 500
27,9000 — 30 000
27,9000 — 15 000
27,9000 — 30 000
27,9100 — 30 000
27,9100 — 50 000
27,9100 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9257 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8904 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин поддержал присоединение Ощадбанка к Фонду гарантированияВчера, 15:15 - 886 10
Нафтогаз переведет бытовых потребителей на фиксированный тарифВчера, 13:00 - 27050 5
Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: будут учитывать доходы от депозитов4 ч. назад - 598 3
Франция предлагает 2500 евро для замены старых ДВС-автомобилей на электровелосипеды13 ч. назад - 451 2
Мошенники придумали новый способ, как снимать деньги с карт — СМИВчера, 16:45 - 46682 2
Мошенники придумали новый способ, как снимать деньги с карт — СМИВчера, 16:45 - 46682 2
Нафтогаз переведет бытовых потребителей на фиксированный тарифВчера, 13:00 - 27050 5
Умер создатель одной из крупнейших финансовых пирамидВчера, 18:20 - 4823 1
Украинская авиация пополнилась еще одним мощным вертолетом (фото)Вчера, 22:00 - 2241
Наиболее актуальные профессии на рынке трудаВчера, 20:00 - 1541
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)Вчера, 10:30 - 2057
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 877
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 288
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1247 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 3268 5