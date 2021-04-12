По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (54,280 млн грн и 55,694 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (67 и 48), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,90−27,91 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 115 активные заявки по доллару на сумму 109,974 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,9200 — 250 000

27,9100 — 50 000

27,9000 — 50 000

27,9000 — 10 000

27,9000 — 40 000

27,9000 — 200 000

27,9000 — 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,8800 — 5 500

27,9000 — 30 000

27,9000 — 15 000

27,9000 — 30 000

27,9100 — 30 000

27,9100 — 50 000

27,9100 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9257 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8904 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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