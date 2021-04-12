Geely представила новый кроссовер Xingyu L (фото)

Китайская компания Geely официально представила свой новый кроссовер Geely Xingyu L. В его создании участвовали специалисты Volvo.

Geely Xingyu L построен на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). Она практически представляет собой копию платформы Volvo Scalable Product Architecture (SPA).

Длина этого кроссовера составляет 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота — 1689 мм, а колесная база — 2845 мм. Xingyu L позиционируется как компактный кроссовер, но по своей колесной базе он больше похож на среднеразмерную модель.

В салоне есть три сенсорных дисплея, он отделан качественной кожей. В качестве опции есть аудиосистема Bose с 10-ю динамиками, а также автопилот 4-го уровня.



Под капотом располагается 2,0 л двигатель Volvo Drive-E с турбонаддувом. У него два варианта мощности. Первый – 218 л.с. и 325 Нм крутящего момента (работает вместе с 7-ступенчатым «роботом»). Вторая версия – 238 л.с. (работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом»).