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Geely представила новый кроссовер Xingyu L (фото)

Geely представила новый кроссовер Xingyu L (фото)

Китайская компания Geely официально представила свой новый кроссовер Geely Xingyu L. В его создании участвовали специалисты Volvo.

Geely Xingyu L построен на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). Она практически представляет собой копию платформы Volvo Scalable Product Architecture (SPA).

Длина этого кроссовера составляет 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота — 1689 мм, а колесная база — 2845 мм. Xingyu L позиционируется как компактный кроссовер, но по своей колесной базе он больше похож на среднеразмерную модель.

В салоне есть три сенсорных дисплея, он отделан качественной кожей. В качестве опции есть аудиосистема Bose с 10-ю динамиками, а также автопилот 4-го уровня.

Под капотом располагается 2,0 л двигатель Volvo Drive-E с турбонаддувом. У него два варианта мощности. Первый – 218 л.с. и 325 Нм крутящего момента (работает вместе с 7-ступенчатым «роботом»). Вторая версия – 238 л.с. (работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом»).

По материалам autonews.ua
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