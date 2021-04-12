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72% киевлян поддерживают введение усиленного карантина в столице — опрос

72% киевлян поддерживают введение усиленного карантина в столице — опрос

Мэр Киева Виталий Кличко наиболее эффективно реагирует на угрозу коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» среди киевлян 10−11 апреля.

Согласно результатам исследования, 46% опрошенных считают действия городских властей по борьбе с коронавирусом оптимальными. 30% утверждают, что они слишком мягкие, 16% – наоборот считают их слишком жесткими.

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Относительно действий центральной власти, то 38% считают их слишком мягкими, 36% – оптимальными, 13% – жесткими.

Также 49% считают, что мэр Киева Виталий Кличко эффективно реагирует на угрозу коронавируса в городе. 47% – противоположного мнения. Касаемо эффективности действий в этой сфере Президента, то эффективными его действия считают 29%, неэффективными — 65%. Относительно Премьер-министра только 18% считают действия по борьбе с коронавирусом эффективными, 69% – противоположного мнения.

Сколько киевлян поддерживают введение локдауна:

  • 72% поддерживают решение городских властей об усиленном карантине (локдауне) с 5 по 16 апреля. 28% – не поддерживают. Больше всего последних среди младших и самых бедных опрошенных;
  • 55% поддерживают решение городских властей о работе общественного транспорта по специальным пропускам в рамках усиленного карантина (локдауна). 44% – против такого решения муниципалитета.


Инфографика: «Рейтинг»

Напомним, усиленный карантин в Киеве продлили до 30 апреля.

Справка Finance.ua:

До 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения:

  • останутся закрытыми все школы и детские сады;
  • весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будут работать пока по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;
  • заведения общественного питания работают только на вынос или доставку;
  • не работают продуктовые ярмарки.

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По материалам Finance.UA
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