72% киевлян поддерживают введение усиленного карантина в столице — опрос

Мэр Киева Виталий Кличко наиболее эффективно реагирует на угрозу коронавируса.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» среди киевлян 10−11 апреля.
Согласно результатам исследования, 46% опрошенных считают действия городских властей по борьбе с коронавирусом оптимальными. 30% утверждают, что они слишком мягкие, 16% – наоборот считают их слишком жесткими.
Читайте также: В Раде озвучили сроки начала свободной продажи в Украине вакцин от коронавируса
Относительно действий центральной власти, то 38% считают их слишком мягкими, 36% – оптимальными, 13% – жесткими.
Также 49% считают, что мэр Киева Виталий Кличко эффективно реагирует на угрозу коронавируса в городе. 47% – противоположного мнения. Касаемо эффективности действий в этой сфере Президента, то эффективными его действия считают 29%, неэффективными — 65%. Относительно Премьер-министра только 18% считают действия по борьбе с коронавирусом эффективными, 69% – противоположного мнения.
Сколько киевлян поддерживают введение локдауна:
Инфографика: «Рейтинг»
Напомним, усиленный карантин в Киеве продлили до 30 апреля.
До 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: будут учитывать доходы от депозитов10 ч. назад - 1180 8
Глава МИД Германии против остановки "«Северного потока-2» из-за конфликта в Украине6 ч. назад - 562 6
Какие пенсии получают разные категории пенсионеров — данные ПФУ3 ч. назад - 930 4
Франция предлагает 2500 евро для замены старых ДВС-автомобилей на электровелосипеды19 ч. назад - 791 3
Мошенники придумали новую аферу с клиентами monobank3 ч. назад - 954 2
Украинская авиация пополнилась еще одним мощным вертолетом (фото)Вчера, 22:00 - 2634
Наиболее актуальные профессии на рынке трудаВчера, 20:00 - 1770
В Китае представили новый бюджетный аналог Toyota Tundra (фото)Вчера, 23:00 - 1491
Правила выплаты зарплаты при увольнении работника12 ч. назад - 1229
Сколько «стоит» неофициальное трудоустройство работников11 ч. назад - 1197
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)Вчера, 10:30 - 2727
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 933
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 296
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1270 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 3323 5