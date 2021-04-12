Гетманцев объяснил падение спроса на украинские ОВГЗ

В последние недели Министерство финансов фиксирует сильное падение спроса на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Так, 13 апреля объем государственных заимствований составил 1,59 млрд грн. Ранее привлеченные средства в бюджет достигали 10 млрд грн.
Такое падение можно объяснить стягиванием войск РФ на границу с Украиной. Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам налогов и финансов Данил Гетманцев в Telegram.
«Действительно, через стягивание Россией войск на границе с Украиной снизился спрос инвесторов на ОВГЗ Минфина… Но как только ситуация на границе стабилизируется, инвесторы вновь начнут покупать ОВГЗ», — считает он.
Второй причиной падения спроса он назвал «деструктивные заявления некоторых украинских политиков», которые якобы озвучивают самые плохие ожидания по дальнейшему развитию ситуации.
При этом Гетманцев отметил, что проблемы с привлечением долга не станут для Украины критичными.
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