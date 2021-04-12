Депутаты отдали на усмотрение судей графики погашения кредитов

Судьи будут по своему усмотрению определять график платежей заемщиков по кредитам.
Об этом сообщили участники рынка во время круглого стола «Законопроект о реструктуризации валютной ипотеки: возможные риски для банковской системы», организованного «Финансовым клубом».
Парламент 13 апреля принял в целом законопроект № 4398, который в Кодекс по процедурам банкротства вводит возможность установления в суде минимальной суммы погашения задолженности по кредиту.
«Предусматривается установление судом некой минимальной суммы, которую должник по реструктуризации должен платить. Как суд будет устанавливать эту минимальную сумму, совершенно непонятно: сколько детей, сколько членов семьи на иждивении, какая площадь ипотеки или какой уровень дохода? Критерии совершенно непонятны. Как суд, не будучи экономистом, будет решать, какая сумма будет достаточной для кредитора?” — отмечает заместитель директора департамента проблемных активов ПУМБ Андрей Джура.
Если эта сумма будет меньше стандартных условий реструктуризации, тогда банк будет вынужден выйти за 10-летний срок реструктуризации, установленный кодексом. «Кредитор тогда недополучит даже тех сумм, которые по льготной реструктуризации ему были предусмотрены», — резюмировал банкир.
«Суд рассматривает все это на предварительном заседании без наличия или волеизъявления кредитора», — возмущена начальница управления развития процессов взыскания и контроллинга Альфа-Банка Елена Супрун. После чего «суд по своему усмотрению принимает решение по реструктуризации», но, по ее словам, судьи не хотят брать на себя ответственность за такие расчеты.
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