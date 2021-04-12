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Депутаты отдали на усмотрение судей графики погашения кредитов

Депутаты отдали на усмотрение судей графики погашения кредитов

Судьи будут по своему усмотрению определять график платежей заемщиков по кредитам.

Об этом сообщили участники рынка во время круглого стола «Законопроект о реструктуризации валютной ипотеки: возможные риски для банковской системы», организованного «Финансовым клубом».

Парламент 13 апреля принял в целом законопроект № 4398, который в Кодекс по процедурам банкротства вводит возможность установления в суде минимальной суммы погашения задолженности по кредиту.

«Предусматривается установление судом некой минимальной суммы, которую должник по реструктуризации должен платить. Как суд будет устанавливать эту минимальную сумму, совершенно непонятно: сколько детей, сколько членов семьи на иждивении, какая площадь ипотеки или какой уровень дохода? Критерии совершенно непонятны. Как суд, не будучи экономистом, будет решать, какая сумма будет достаточной для кредитора?” — отмечает заместитель директора департамента проблемных активов ПУМБ Андрей Джура.

Если эта сумма будет меньше стандартных условий реструктуризации, тогда банк будет вынужден выйти за 10-летний срок реструктуризации, установленный кодексом. «Кредитор тогда недополучит даже тех сумм, которые по льготной реструктуризации ему были предусмотрены», — резюмировал банкир.

«Суд рассматривает все это на предварительном заседании без наличия или волеизъявления кредитора», — возмущена начальница управления развития процессов взыскания и контроллинга Альфа-Банка Елена Супрун. После чего «суд по своему усмотрению принимает решение по реструктуризации», но, по ее словам, судьи не хотят брать на себя ответственность за такие расчеты.

По материалам Финансовый клуб
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