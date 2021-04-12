В Украине появится электронная акцизная марка

Министерство цифровой трансформации осенью в рамках антикоррупционного проекта «е-Акциз» запустит электронный акциз и электронную акцизную марку.
Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков на своей странице в Facebook.
«Запускаем большой антикоррупционный проект „е-Акциз“, чтобы преодолеть миллиардную коррупцию в этой сфере и вывести рынок акцизов из тени. Уже осенью Минцифры вместе с Государственной налоговой службой запустят электронный акциз и электронную марку», — написал он.
Для чего это необходимо:
«Каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях», — подчеркнул замминистра.
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