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В Украине появится электронная акцизная марка

В Украине появится электронная акцизная марка

Министерство цифровой трансформации осенью в рамках антикоррупционного проекта «е-Акциз» запустит электронный акциз и электронную акцизную марку.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков на своей странице в Facebook.

«Запускаем большой антикоррупционный проект „е-Акциз“, чтобы преодолеть миллиардную коррупцию в этой сфере и вывести рынок акцизов из тени. Уже осенью Минцифры вместе с Государственной налоговой службой запустят электронный акциз и электронную марку», — написал он.

Для чего это необходимо:

  • это существенно упростит процесс заказа, учета и оплаты марок для производителей и экспортеров;
  • будет способствовать борьбе с коррупцией благодаря минимизации влияния человеческого фактора;
  • позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами.

«Каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях», — подчеркнул замминистра.

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По материалам Finance.UA
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