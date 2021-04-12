«Паспорта вакцинации» для возобновления путешествий: где будут действовать

Послы Е С согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом о запуске цифрового зеленого сертификата для путешествий в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Е С .

«Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, поскольку он предоставит доказательство того, что человек был вакцинирован, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19», — говорится в сообщении.

Правовая база цифрового зеленого сертификата состоит из двух законодательных предложений.

Первое касается граждан ЕС и членов их семей,

а второе — граждан третьих стран, которые на законных основаниях находятся или проживают на территории государства-члена.

Где можно будет использовать. Согласно этим предложениям, можно будет использовать сертификат во всех странах-членах ЕС. В Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Цифровой зеленый сертификат также будет открыт для инициатив, которые разрабатываются во всем мире.

Ожидается, что Европейский парламент утвердит свою позицию для переговоров на пленарном заседании 26−29 апреля. После этого начнутся переговоры между институтами.

Государства-члены подчеркнули свое обязательство подготовить документ к лету 2021 года.

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