«Паспорта вакцинации» для возобновления путешествий: где будут действовать

Об этом говорится в заявлении на сайте
«Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, поскольку он предоставит доказательство того, что человек был вакцинирован, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19», — говорится в сообщении.
Правовая база цифрового зеленого сертификата состоит из двух законодательных предложений.
Где можно будет использовать. Согласно этим предложениям, можно будет использовать сертификат во всех странах-членах ЕС. В Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Цифровой зеленый сертификат также будет открыт для инициатив, которые разрабатываются во всем мире.
Ожидается, что Европейский парламент утвердит свою позицию для переговоров на пленарном заседании 26−29 апреля. После этого начнутся переговоры между институтами.
Государства-члены подчеркнули свое обязательство подготовить документ к лету 2021 года.
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