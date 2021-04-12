0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 174 0

«Паспорта вакцинации» для возобновления путешествий: где будут действовать

«Паспорта вакцинации» для возобновления путешествий: где будут действовать

Послы Е С согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом о запуске цифрового зеленого сертификата для путешествий в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Е С.

«Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, поскольку он предоставит доказательство того, что человек был вакцинирован, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19», — говорится в сообщении.

Правовая база цифрового зеленого сертификата состоит из двух законодательных предложений.

  • Первое касается граждан ЕС и членов их семей,
  • а второе — граждан третьих стран, которые на законных основаниях находятся или проживают на территории государства-члена.

Где можно будет использовать. Согласно этим предложениям, можно будет использовать сертификат во всех странах-членах ЕС. В Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Цифровой зеленый сертификат также будет открыт для инициатив, которые разрабатываются во всем мире.

Ожидается, что Европейский парламент утвердит свою позицию для переговоров на пленарном заседании 26−29 апреля. После этого начнутся переговоры между институтами.

Государства-члены подчеркнули свое обязательство подготовить документ к лету 2021 года.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.