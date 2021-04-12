0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

В Украине вскоре может заработать «суд в смартфоне»

В Украине вскоре может заработать «суд в смартфоне»

В Украине вскоре может заработать «суд в смартфоне». Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект № 5246 президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ определен главой государства как неотложный.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе.

  • С одной стороны, это уберет споры между защитой и обвинением по обращению в суд с различными материалами, когда что-то исчезает, или что-то добавляется, с чем участники не ознакомились.
  • С другой стороны, ознакомление с делами сделает значительно быстрее и удобнее, заявил глава Минюста.

Он подчеркнул, что введение такой системы также уберет значительный массив споров по поводу того, у кого находятся материалы уголовного производства и кто должен такое производство осуществлять в досудебном расследовании, что снимет огромную волокиту с передачей дел от одного органа к другому.

«Принятие законопроекта создаст правовые основания для введения и функционирования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, хранения в ней информации уголовного производства и уменьшения объема бумажного документооборота в органах досудебного расследования», — сказал министр.

Законопроект рекомендуется принять за основу и в целом.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект № 5246 за основу и в целом. Решение поддержал 21 член комитета», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине марта текст законопроекта президента появился на сайте ВР.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.