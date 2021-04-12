В Украине вскоре может заработать «суд в смартфоне». Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект № 5246 президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Документ определен главой государства как неотложный.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе.
Он подчеркнул, что введение такой системы также уберет значительный массив споров по поводу того, у кого находятся материалы уголовного производства и кто должен такое производство осуществлять в досудебном расследовании, что снимет огромную волокиту с передачей дел от одного органа к другому.
«Принятие законопроекта создаст правовые основания для введения и функционирования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, хранения в ней информации уголовного производства и уменьшения объема бумажного документооборота в органах досудебного расследования», — сказал министр.
Законопроект рекомендуется принять за основу и в целом.
«Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект № 5246 за основу и в целом. Решение поддержал 21 член комитета», — говорится в сообщении.
Напомним, в середине марта текст законопроекта президента появился на сайте ВР.
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