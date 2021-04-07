Наиболее актуальные профессии на рынке труда

Несмотря на карантинные ограничения, отечественные работодатели продолжают обращаться в Государственную службу занятости за помощью в подборе персонала. В течение января-февраля 2021 года они проинформировали центры занятости о наличии 154 тыс. вакансий.

Об этом сообщает Государственный центр занятости.

Самыми востребованными профессиями были:

электромонтер, электрогазосварщик, слесарь;

водитель, водитель троллейбуса, тракторист;

воспитатель, учитель, врач;

продавец, повар, охранник, полицейский;

сестра медицинская, фармацевт.

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Также Служба занятости предлагает работодателям услуги по подбору персонала.

Чем это выгодно работодателю:

работодатель не тратит время на подбор кандидатов из большого количества претендентов, так как предварительное собеседование по требованиям работодателя проводится рекрутерами службы занятости;

работодателю не обязательно размещать свои вакансии на платных сайтах, он может воспользоваться ресурсами Государственной службы занятости;

представители малого бизнеса, которые не имеют в штате менеджера по подбору персонала, могут доверить эту функцию центрам занятости.

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