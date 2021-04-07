Наиболее актуальные профессии на рынке труда

Несмотря на карантинные ограничения, отечественные работодатели продолжают обращаться в Государственную службу занятости за помощью в подборе персонала. В течение января-февраля 2021 года они проинформировали центры занятости о наличии 154 тыс. вакансий.
Об этом сообщает Государственный центр занятости.
Самыми востребованными профессиями были:
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Также Служба занятости предлагает работодателям услуги по подбору персонала.
Чем это выгодно работодателю:
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