Приватбанк обжалует прекращение кредитного долга завода Коломойского

Северный апелляционный суд 14 апреля отклонил апелляционную жалобу Приватбанка и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, которым признаны прекращенными обязательства АО «Никопольский завод ферросплавов» Игоря Коломойского по одному из кредитных договоров. Банк подает кассацию.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Приватбанк подает кассацию на решение Северного апелляционного хозяйственного суда, который 14 апреля отклонил апелляционную жалобу АО КБ «Приватбанк» и оставил в силе решение Хозяйственного суда г. Киева по делу № 910/14 224/20, которым признаны прекращенными обязательства АО «Никопольский завод ферросплавов» по одному из кредитных договоров.
На решения по такому делу ссылались ответчики в Канцлерском суде Штата Делавэр при рассмотрении иска Приватбанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о возмещении ущерба в сотни миллионов долларов, причиненного Приватбанку в 2016 году", — говорится в сообщении.
В банке напомнили, что рассмотрение такого дела «по существу проходило с нетипичной скоростью» — подготовительное производство по делу было закрыто 20.01.2021р, а рассмотрение дела по существу было назначено на пятницу 22.01.2021р. и завершено в тот же день.
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