Загрязненные номерные знаки: как не получить штраф

При отсутствии законных оснований для остановки автомобиля инспекторы часто используют основание «У вас грязные номерные знаки».
Об этом пишет Дорожный адвокат.
К тому же размеры штрафов за такие нарушения выросли в пять раз. Соответственно штрафовать стали чаще.
Водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, который не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров (2.9.в ПДД).
Даже если на номерных знаках не читается хотя бы один символ, есть вероятность наложения штрафа.
При этом, если нарушение совершено впервые, то на водителя предусмотрено наложение штрафа в размере 850 грн. (ч.6 ст. 121 КоАП).
Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водителю грозит либо штраф в размере 1 700 грн., или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с оплатным изъятием транспортного средства (ч.7 ст. 121 КУоАП).
Однако важной особенностью при наложении данного штрафа является то, что номерной знак должен не читаться именно с расстояния 20 метров.
Основанием для наложения штрафа может быть только сделанная инспектором фото-, видеофиксация номерных знаков на расстоянии 20 метров, на которой не будет видно ваших номерных знаков. Также должны быть проведены соответствующие замеры этого расстояния, а не «на глаз».
Поэтому после остановки автомобиля рекомендуем сразу устранить такое нарушение, а именно протереть номерные знаки. После этого, Вы можете попросить инспектора предоставить Вам для просмотра фото, видеодоказательства, на которых зафиксировано осуществления движения вашего автомобиля с нечитаемыми на расстоянии 20 метров номерными знаками.
Если же инспектор не зафиксировал такого правонарушения на расстоянии 20 метров, то такой штраф является незаконным.
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