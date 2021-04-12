В АМКУ раскритиковали идею ограничения ставки межбанковской комиссии

В Антимонопольном комитете раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.
Об этом говорится в письме главы АМКУ Ольги Пищанской финансовому комитету Верховной Рады, передает FinClub.
«Законодательное регулирование размера интерчейндж избавит участников рынка услуг платежных систем возможности конкурировать по цене, которая будет иметь негативное влияние на развитие конкуренции», — подчеркивается в письме.
В Комитете заявляют, что основной задачей ведомства является участие в формировании и реализации конкурентной политики, в частности в части содействия развитию добросовестной конкуренции, а «одним из самых эффективных способов конкурентной борьбы между субъектами хозяйствования является ценовая конкуренция».
«При таких обстоятельствах Комитет не поддерживает законодательное регулирование размера интерчейндж», — отметила Пищанская.
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