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Сколько «стоит» неофициальное трудоустройство работников

Сколько «стоит» неофициальное трудоустройство работников

За использование труда неоформленных работников работодатель привлекается к ответственности. При этом одновременно вносится предписание, независимо от факта устранения выявленных нарушений.

Об этом сообщили в Гоструда в Ивано-Франковской области.

В частности, работодателю вносится обязательное для выполнения предписание и одновременно составляется протокол об административном правонарушении и в соответствии со статьей 265 КЗоТ Украины на юридическое лицо (физическое лицо-предпринимателя) налагается финансовая санкция.

Финансовая ответственность (предусмотрена ст. 265 КЗоТ Украины):

  • поскольку штрафы за нарушение трудового законодательства привязаны к размеру минимальной заработной платы, их размер с 1 января 2021 года увеличился (6 тыс. грн.);
  • за допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время при его полной занятости на предприятии, выплату зарплат «в конверте» предприятие/предприниматель на I-III группе налогообложения получит лишь предупреждение, а предприятие/предприниматель на IV группе или общей системе налогообложения уплатит 10 минимальных заработных плат (с 01.01.2021 года — это 60 тыс. грн). За повторное нарушение в течение двух лет придется заплатить 30 минимальных заработных плат (180 тыс. грн соответственно);

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  • за недопущение к проведению инспекционного посещения по вопросам выявления неоформленных работников и зарплаты «в конвертах» штраф — 16 минимальных заработных плат (96 тыс. грн.)

Административная ответственность (предусмотрена ст. 41 КоАП):

  • фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), допуск к работе иностранца или лица без гражданства без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства наказывается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн);
  • в случае повторного совершения нарушения в течение года — штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн).

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По материалам Finance.UA
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