Сколько «стоит» неофициальное трудоустройство работников

За использование труда неоформленных работников работодатель привлекается к ответственности. При этом одновременно вносится предписание, независимо от факта устранения выявленных нарушений.
Об этом сообщили в Гоструда в Ивано-Франковской области.
В частности, работодателю вносится обязательное для выполнения предписание и одновременно составляется протокол об административном правонарушении и в соответствии со статьей 265 КЗоТ Украины на юридическое лицо (физическое лицо-предпринимателя) налагается финансовая санкция.
Финансовая ответственность (предусмотрена ст. 265 КЗоТ Украины):
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Административная ответственность (предусмотрена ст. 41 КоАП):
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