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В этом году к оптоволоконному интернету подключат более 3000 сел — Федоров

В этом году к оптоволоконному интернету подключат более 3000 сел — Федоров

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2021 году к оптоволоконному интернету подключат более 3000 украинских сел.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Мы запускаем платформу проекта „Интернет-субвенция“, а также публичный дашборд, где собрана информация о реализации проекта. Эта платформа поможет отследить прозрачность распределения бюджетных средств в размере 500 млн грн на интернет-субвенцию», — отметил Федоров.

По его словам, интернет-субвенция в 2021 году обеспечит доступ к фиксированному широкополосному интернету 3000 сел, в которых проживает более 1 млн человек.

«К интернету подключатся 6000 больниц, школ и библиотек. Оптоволоконный интернет — самый быстрый и надежный. Это фиксированный скоростной интернет с использованием современных технологий. Именно его получат украинские села», — добавил министр.

По материалам Економічна Правда
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