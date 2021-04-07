НБУ высказался о переводе валютных кредитов в гривну: банки терпят убытки

Национальный банк Украины считает, что реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных сбалансированных условиях, приемлемых и для банков, и для заемщиков.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий принудительную реструктуризацию валютных ипотечных кредитов на условиях, которые не сбалансированы и создают чрезмерные преференции для одной из сторон, пишет НБУ.

Нерыночные условия реструктуризации неработающих кредитов и массовая доступная ипотека находятся на принципиально разных «страницах».

НБУ приводит несколько тезисов о масштабах проблемной валютной ипотеки и последствиях принудительной реструктуризации для банков и рынка:

По данным официальной статистики, на конец февраля текущего года портфель валютной ипотеки на балансах банков — почти 15 млрд грн, свыше 90% – выдано в долларах США (почти 500 млн долл. США ). По результатам ежемесячного опроса банков о состоянии рынка ипотеки, валютных ипотечных кредитов — 9 тысяч. 95% валютной ипотеки по объему является неработающей.

Валютная ипотека уже нанесла немалый урон банкам: из-за долгого действия моратория и отсутствия мотивации у заемщиков обслуживать или реструктурировать валютную ипотеку такие кредиты стали преимущественно неработающими, поэтому банки должны были покрыть их резервами вместо того, чтобы направить средства в ликвидность и капитал для нового ипотечного кредитования.

Напомним, что действующий Кодекс по процедурам банкротства определяет механизм, по которому валютные ипотечные кредиты могут быть реструктуризированы по процедуре банкротства физического лица согласно плану реструктуризации или по соглашению на законодательно определенных условиях.

Механизм, предусмотренный Кодексом, рассчитывает сумму нового долга, исходя из текущей рыночной стоимости жилья. За сохранностью баланса сторон в процессе реструктуризации следит суд как независимый арбитр между заемщиком и кредитором.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

Такой подход дает возможность провести реструктуризацию задолженности на справедливых и сбалансированных условиях.

Национальный банк поддерживает принятие законов № 4398 и № 4399, целью которых является повышение эффективности этого механизма. Принятый законопроект № 4475 предусматривает принудительную реструктуризацию валютных ипотечных кредитов на несбалансированных нерыночных условиях. Очередное продление моратория не стимулирует заемщиков к диалогу с кредиторами. Кроме того, принудительной реструктуризация де-факто является только для банков, что явно нарушает баланс интересов кредиторов и заемщиков.

«Это тревожный сигнал, показывающий отношение государства к защите прав кредиторов и, соответственно, будет иметь негативное влияние на активность банков на рынке ипотеки», — говорится в сообщении.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr