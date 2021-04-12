Intel создаст собственный парк робофургонов для доставки на собственной платформе

Первая тысяча грузовиков Transporter будет развернута уже в 2023 году — заказчиком выступает Donlen, которая будет управлять транспортным парком.
Самоходные фургоны с нулевым уровнем выбросов предназначены для решения проблемы доставки «последней мили» (то есть на близком расстоянии) — Intel говорит, что объем такого рода доставки, как ожидается, увеличится на 75−80% до 2030 года благодаря росту онлайновых покупок.
Система Mobileye, которая ляжет в основу этих фургонов, состоит из 13 камер, трех лидаров дальнего действия, шести лидаров ближнего действия и шести радаров — всем этим оборудованием управляет однокристальная система EyeQ. Система способна обеспечить работу автопилота четвертого уровня — по сути, не нужно никакого участия человека при условии, что транспортное средство работает в заранее определенных зонах. После завершения испытаний эти робомобили-курьеры должны быть полностью беспилотными, без необходимости присутствия «водителя безопасности».
Mobileye, которую Intel купила еще в 2017 году, является одной из наиболее активных компаний по разработке технологий автопилота — она тестирует автономные автомобили в Иерусалиме, а также в условиях более скоростных автобанов в Германии. Компания также сотрудничает с крупными автопроизводителями Ford и Volkswagen.
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