Новая Opel Astra появится в начале 2022 года

Opel Astra нового, шестого поколения, официально дебютирует в начале 2022 года. Новинка получит подзаряжаемую гибридную силовую установку, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на заявление главы немецкого автогиганта Михаэля Лошеллера.
Новая Astra будет построена на платформе EMP2, на которой создан Peugeot 308 нового поколения. Покупателям предложат эту модель в двух вариантах кузова – хэтчбек и универсал.
В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Покупателям также предложат версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Она будет такой же, как у новой модели 308.
У Peugeot 308 нового поколения гибридная силовая установка состоит из бензинового двигателя и электромотора. Есть два варианта общей мощности – 180 л.с. и 225 л.с. Запас хода на одной электротяге — 60 км.
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