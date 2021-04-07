8 тысяч для ФЛП: Шмыгаль назвал дату старта приема заявок

ФЛП и наемные работники в «красных» зонах с 19 апреля смогут присылать заявки на получение 8 тыс. грн госпомощи.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду.
«С 19 апреля ФЛП и наемные работники из красных карантинных зон смогут присылать заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства. Механизм подачи заявок остается простым и удобным — через портал или приложение Дія», — сказал Шмыгаль.
По его словам, на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн.
Напомним, утвержден перечень видов экономической деятельности, по которой ФЛП и наемные работники в «красных» зонах карантина могут претендовать на получение финансовой помощи от правительства.
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