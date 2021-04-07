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8 тысяч для ФЛП: Шмыгаль назвал дату старта приема заявок

8 тысяч для ФЛП: Шмыгаль назвал дату старта приема заявок

ФЛП и наемные работники в «красных» зонах с 19 апреля смогут присылать заявки на получение 8 тыс. грн госпомощи.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду.

«С 19 апреля ФЛП и наемные работники из красных карантинных зон смогут присылать заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства. Механизм подачи заявок остается простым и удобным — через портал или приложение Дія», — сказал Шмыгаль.

По его словам, на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн.

Напомним, утвержден перечень видов экономической деятельности, по которой ФЛП и наемные работники в «красных» зонах карантина могут претендовать на получение финансовой помощи от правительства.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 5300 помощь предпринимателям и наемным работникам из-за локдауна в «красных» зонах.
  • Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мер.
  • По 8 тысяч гривен получат только те ФЛП и наемные работники предприятий, чей основной вид экономической деятельности входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.
  • Что указать в заявлении: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты помощи — по стандарту IBAN.

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По материалам Finance.UA
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