Национализация «ПриватБанка»: рассмотрение дела заморозили до конца мая

Хозсуд Киева объявил перерыв в рассмотрении иска экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его оффшорной компании Triantal Investments по возврату им долей в банке.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
«Хозяйственный суд Киева 13 апреля объявил перерыв до
Игорь Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют возвращения их долей в акционерном капитале банка. До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd — 16,5748% акций.
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