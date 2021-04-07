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Национализация «ПриватБанка»: рассмотрение дела заморозили до конца мая

Национализация «ПриватБанка»: рассмотрение дела заморозили до конца мая

Хозсуд Киева объявил перерыв в рассмотрении иска экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его оффшорной компании Triantal Investments по возврату им долей в банке.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

«Хозяйственный суд Киева 13 апреля объявил перерыв до 25.05.2021 года в рассмотрении иска экс-владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments о возвращении им акций банка. К рассмотрению дела привлечен КМУ», — говорится в сообщении.

Игорь Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют возвращения их долей в акционерном капитале банка. До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd — 16,5748% акций.

Справка Finance.ua:

  • Апелляционный суд возобновил производство в Хозсуде об отмене национализации Приватбанка и возврату бывшим акционерам их долей.
  • 18 декабря 2016 года, ссылаясь на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, было принято решение о национализации Приватбанка и вливании в его капитал более 155 млрд грн.
По материалам Економічна Правда
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