В Украине возобновили закупки «пакетов малыша» через Prozorrо.
Документ вчера был опубликован в издании «Голос Украины», а сегодня вступил в силу.
Как было раньше. На законодательном уровне не был закреплен орган, отвечавший за назначение и выплату помощи «пакет малыша».
Что изменится. Закон закрепляет полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного. Изменения дадут возможность проводить закупки товаров для комплектования «пакета малыша» на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro для более эффективного использования бюджетных средств.
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Помощь не зачисляется в размер пособия при рождении ребенка (41 280 гривен). Документ закрепляет стоимость «пакета малыша» на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.
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