Операции, подлежащие финансовому мониторингу - разъяснение налоговой

Согласно Закону Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX, финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу, — это пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность).

Об этом напоминает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

Налоговики объясняют, что финансовые операции являются пороговыми, если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн на момент проведения финансовой операции, при наличии одного или более следующих признаков:

зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон — участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве, которое не выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или одной из сторон — участников финансовой операции является лицо, которое имеет счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;

финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в государства, отнесенные Кабинетом Министров Украины к оффшорным зонам);

финансовые операции с наличностью (внесение, перевод, получение средств) (п. 1 ст. 20 разд. III Закона № 361).

«Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения», — говорят в ГНС.

Справка Finance.ua:

На сегодняшний день каждый украинец может столкнуться с блокировкой счета: поисковые алгоритмы определяют источники денежных средств, выявляя среди них подозрительные.

Банки не должны использовать формальный подход во время работы с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP ) и относить всех без исключения таких PEP s к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений.

Национальный банк отсрочил на шесть месяцев сроки для настройки и автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений.

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