Операции, подлежащие финансовому мониторингу - разъяснение налоговой

Согласно Закону Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX, финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу, — это пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность).
Об этом напоминает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.
Налоговики объясняют, что финансовые операции являются пороговыми, если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн на момент проведения финансовой операции, при наличии одного или более следующих признаков:
«Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения», — говорят в ГНС.
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