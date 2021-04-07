Межбанк: возможен ли новый взлет курса доллара

В среду на поведение участников валютного рынка будут влиять два основных фактора: один сугубо экономический и один психологический.
Начнем с экономики:
Приближение периода выплаты налогов и хозяйственная деятельность клиентов. Бизнесу нужна гривна. Кто-то концентрирует ее для расчетов с бюджетом, что во времена локдауна и ограничительных мер очень непросто и требует больше времени, чем в период обычной работы компаний. Кто-то из клиентов просто закрывает текущие хозяйственные операции, в том числе и готовится к скорым выплатам персоналу по авансу за первую половину апреля. У многих компаний в настоящее время расходы на аренду и выплату зарплаты – основные в их сокращенной из-за пандемии деятельности. И это для бизнеса (особого малого и среднего) сейчас немалые деньги.
Кроме всего – в разгаре весенние полевые работы, да и металлурги работают в полном объеме. Им нужна гривна и они активно продают валютную выручку. Это заметно по тому перечню тех клиентов, кто сейчас выступает на межбанке в роли продавца валюты. Дефицит гривны позитивно сказывается на общем состоянии валютного рынка и страхует курс нацвалюты.
Теперь о психологии:
Вчерашний рост котировок доллара выше психологического уровня в 28 гривен, укрепление евро на мировых рынках и его рост у нас – приводят к активизации отложенного спроса на валюту со стороны тех клиентов, кто выжидал минимальных котировок на межбанке. Видя рост – они тут же выходят с покупкой валюты, на опасениях дальнейшего роста. И это увеличивает давление на гривну. Как ни странно, но психология сегодня будет даже активнее влиять на рынок, нежели экономика. И от того, как среагируют эти “пугливые” клиенты и пойдут ли они на дальнейшую активную скупку валюты или все же перестанут нервничать и не станут активно скупаться валютой, и будет зависеть курсовой тренд сегодняшнего дня.
Вчерашний результат аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ оказались, как и прогнозировалось нами ранее – достаточно слабыми. И расчеты по нему в общей сумме 1,589 млрд гривен в эквиваленте, из которых $49 млн в валюте – не особо повлияют на валютный рынок.
По нашим прогнозам, статистика межбанка 14 апреля не превысит $125-140 млн при совершении до 430-520 сделок.
Как и все последние дни, некоторые скачки курса могут происходить во время выхода на рынок Ситибанка, но это не приведет к активной реакции Нацбанка в виде интервенций. Регулятор, скорее всего – опять предпочтет в ситуацию не вмешиваться.
Котировки межбанка, по прогнозам в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,90 – 28,15 грн, евро — коридор 33,30 – 33,75 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,01 / 28,03
евро – 33,50 / 33,52
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