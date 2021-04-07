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В Кабмине предлагают увеличить размер пособия при рождении ребенка

В Кабмине предлагают увеличить размер пособия при рождении ребенка

Минсоцполитики подготовило проект закона «О государственной помощи семьям с детьми» по увеличению размера пособия при рождении ребенка.

Документ размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Предлагают увеличить размер выплат и установить ежегодную индексацию:

  • помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка будут назначать в размере 50 тыс. гривен. Выплата пособия будет осуществляться единовременно в размере 25% общего размера пособия, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями;

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  • размер пособия при рождении ребенка ежегодно с 1 января будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года), который утверждается Кабинетом Министров.

Справка Finance.ua:

  • В Украине предусмотрено получение денежной помощи при рождении ребенка. В 2020 году размер пособия составляет 41 280 гривен, и оно выплачивается постепенно, пока ребенку не исполнится 3 года.
  • За первый год родители получат 20 640 грн, эта сумма покрывает четвертую часть расходов на базовый набор. Также родителям выдается одноразовая натуральная помощь «пакет малыша» — набор необходимых новорожденному на первое время вещей стоимостью 5000 гривен.

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По материалам Finance.UA
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