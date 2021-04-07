0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

ВР отказалась отменить закон, который разблокирует большую приватизацию

ВР отказалась отменить закон, который разблокирует большую приватизацию

Верховная Рада на внеочередном заседании отказалась отменить закон, который разблокирует большую приватизацию.

За проект постановления №4543-П “Об отмене решения Верховной Рады Украины от 30 марта 2021 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона Украины “О внесении изменения в раздел V “Заключительные и переходные положения “Закона Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” проголосовали только 49 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Авторы проекта постановления настаивали на отмене закона, принятого 30 марта 2021 года, предусматривающего снятие запрета на проведение аукционов по большой приватизации, который был установлен ​​в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Депутаты аргументировали необходимость отмены этого документа тем, что в условиях пандемии коронавируса конкуренция среди инвесторов, особенно иностранных, за объекты приватизации в Украине ограничена и может привести к занижению цен на эти стратегические объекты.

Как сообщал Укринформ, 30 марта 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект №4543, отменяющий запрет на проведение аукционов по большой приватизации, который был установлен ​​в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.