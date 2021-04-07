ВР отказалась отменить закон, который разблокирует большую приватизацию

Верховная Рада на внеочередном заседании отказалась отменить закон, который разблокирует большую приватизацию.

За проект постановления №4543-П “Об отмене решения Верховной Рады Украины от 30 марта 2021 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона Украины “О внесении изменения в раздел V “Заключительные и переходные положения “Закона Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” проголосовали только 49 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Авторы проекта постановления настаивали на отмене закона, принятого 30 марта 2021 года, предусматривающего снятие запрета на проведение аукционов по большой приватизации, который был установлен ​​в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Депутаты аргументировали необходимость отмены этого документа тем, что в условиях пандемии коронавируса конкуренция среди инвесторов, особенно иностранных, за объекты приватизации в Украине ограничена и может привести к занижению цен на эти стратегические объекты.

Как сообщал Укринформ, 30 марта 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект №4543, отменяющий запрет на проведение аукционов по большой приватизации, который был установлен ​​в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.