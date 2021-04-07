В Европе стартовали продажи самого дешевого электромобиля. Как сообщает ITsider.com.ua, речь идет о Freze Nikrob, стоимость которого составляет 10 тысяч евро.
По информации издания, ранее литовский разработчик электрокара был производителем бронированных полноприводных автомобилей Dartz совместно с компанией Nikrob.
Представители Dartz уже обратили внимание, что электромобиль пользуется большим спросом.
Причем особой популярностью он пользуется у компаний, деятельность которых связана с краткосрочная аренда автомобиля доставкой.
Freze Nikrob имеет аккумулятор на 13,8 кВтч, благодаря чему дальность хода достигает 200 км.
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцамВчера, 10:13 - 1600 11
Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грнВчера, 10:30 - 1063 10
В Раде предлагают ввести штрафы до 8,5 тысяч за нарушение самоизоляцииВчера, 16:00 - 606 5
План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджетаВчера, 11:15 - 1036 5
Рада отклонила постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносителиВчера, 19:00 - 615 4
Украинцы продают доллары - глава Совета НБУВчера, 12:00 - 9459 1
Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде (инфографика)Вчера, 14:01 - 4045
Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - ЭнергоатомВчера, 11:44 - 2215 3
Межбанк: валютный рынок начнет оживатьВчера, 11:21 - 1193
Киберполиция предупредила о новом виде мошенничества при онлайн-шоппингеВчера, 16:33 - 1153
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)Около часа назад - 119
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Позавчера, 11:58 - 645
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 253
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1122 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 3039 5