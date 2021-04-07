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В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)

В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)

В Европе стартовали продажи самого дешевого электромобиля. Как сообщает ITsider.com.ua, речь идет о Freze Nikrob, стоимость которого составляет 10 тысяч евро.

По информации издания, ранее литовский разработчик электрокара был производителем бронированных полноприводных автомобилей Dartz совместно с компанией Nikrob.

Представители Dartz уже обратили внимание, что электромобиль пользуется большим спросом.

Причем особой популярностью он пользуется у компаний, деятельность которых связана с краткосрочная аренда автомобиля доставкой.

Freze Nikrob имеет аккумулятор на 13,8 кВтч, благодаря чему дальность хода достигает 200 км.

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По материалам Дело
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