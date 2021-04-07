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Динамика роста потребительских цен в марте ожидаемо ускорилась - Данилишин

Динамика роста потребительских цен в марте ожидаемо ускорилась - Данилишин

О немонетарном характер основных факторов инфляции и экономической ситуации рассказал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в facebook.

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Динамика роста потребительских цен в марте ожидаемо ускорилась. Рост индекса потребительских цен в марте составил 1,7%, ускорившись в годовом измерении до 8,5% (по сравнению с 7,5% в феврале).

Такая его динамика в целом соответствует ожиданиям Национального банка по усилению инфляционного давления в I полугодии 2021 года и обусловливается воздействием как факторов со стороны предложения (урожай ниже прошлогоднего, подорожание энергоносителей), так и отдельных факторов со стороны спроса (рост потребительского спроса в результате повышения социальных стандартов).

Базовая инфляция в марте выросла на 1,6% к предыдущему месяцу и на 5,9% к марту 2020 года, оставаясь в плоскости целевого диапазона Национального банка.

Что влияет. Как в 2020 году, так и в начале 2021 года подавляющая часть факторов, осуществляющих влияние на динамику инфляции, имеют немонетарный или структурный характер. По нашим оценкам, из общей инфляции в марте на уровне 8,5%, около 7,6 п. п. было сгенерировано компонентами, имеющими высокую степень немонетарного воздействия.

Годовые темпы роста цен по немонетарным составляющим ИПЦ в марте составили 12,2%, по сравнению с 2,3% роста цен по компонентам, которые являются в большей степени зависимыми от монетарных факторов.

О слабом влиянии на цены фактора совокупного спроса также свидетельствует значительная неравномерность роста цен по отдельным категориям потребительских товаров и услуг.

Пример, если стоимость яиц выросла за год более чем в два раза, подсолнечного масла – на 48,5%, сахара – на 64,7%, то цены на овощи за год снизились на 7%, а одежды и обуви – на 5%.

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По материалам Finance.UA
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