Представлен смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 с квантовым шифрованием

Южнокорейская компания Samsung и оператор SK Telecom анонсировали смартфон Galaxy Quantum 2 с повышенным уровнем безопасности.
Аппарат оснащён квантовым генератором случайных чисел (QRNG). Этот чип разработан компанией ID Quantique, финансовую поддержку которой обеспечивает SK Telecom. Решение QRNG представляет собой миниатюрное изделие со сторонами 2,5 мм. Чип предназначен для генерации «абсолютно случайных» чисел, благодаря чему значительно возрастает надёжность паролей и соответственно уровень защиты данных в смартфоне.
Galaxy Quantum 2 оснащён 6,7-дюймовым дисплеем формата Quad HD+ с частотой обновления 120 Гц. В небольшом отверстии по центру в верхней части этой панели располагается 10-мегапиксельная фронтальная камера.
Задействован процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus с восемью ядрами Kryo 485. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.
Основная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это 64-мегапиксельный блок, а также датчики на 12 и 5 млн пикселей.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч. Габариты составляют 169,9 × 73,8 × 8,1 мм, вес — 176 г. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИПозавчера, 20:00 - 3447 15
Цена на электроэнергию в Украине возрослаПозавчера, 19:00 - 84941 11
Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грнВчера, 10:30 - 862 10
План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджетаВчера, 11:15 - 823 9
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцамВчера, 10:13 - 1268 9
Украинцы продают доллары - глава Совета НБУВчера, 12:00 - 6021 1
Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде (инфографика)Вчера, 14:01 - 3792
Европа приостановила закачку газа в свои «подземки»Вчера, 06:44 - 1850
Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - ЭнергоатомВчера, 11:44 - 1634 2
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцамВчера, 10:13 - 1268 9
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Позавчера, 11:58 - 588
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 245
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1098 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2994 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 2003 6