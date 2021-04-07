Представлен смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 с квантовым шифрованием

Южнокорейская компания Samsung и оператор SK Telecom анонсировали смартфон Galaxy Quantum 2 с повышенным уровнем безопасности.

Аппарат оснащён квантовым генератором случайных чисел (QRNG). Этот чип разработан компанией ID Quantique, финансовую поддержку которой обеспечивает SK Telecom. Решение QRNG представляет собой миниатюрное изделие со сторонами 2,5 мм. Чип предназначен для генерации «абсолютно случайных» чисел, благодаря чему значительно возрастает надёжность паролей и соответственно уровень защиты данных в смартфоне.

Galaxy Quantum 2 оснащён 6,7-дюймовым дисплеем формата Quad HD+ с частотой обновления 120 Гц. В небольшом отверстии по центру в верхней части этой панели располагается 10-мегапиксельная фронтальная камера.

Задействован процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus с восемью ядрами Kryo 485. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Основная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это 64-мегапиксельный блок, а также датчики на 12 и 5 млн пикселей.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч. Габариты составляют 169,9 × 73,8 × 8,1 мм, вес — 176 г. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.