Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе

Американская компания Johnson & Johnson объявила о том, что откладывает применение своей вакцины Janssen на территории Европы. На такой шаг пошли из-за возможной связи вакцины с образованием тромбов.
Об этом говорится в заявлении на сайте Johnson & Johnson.
«Нам известно о чрезвычайно редком заболевании, которое возникает у людей, получивших нашу вакцину от коронавируса … Мы изучаем эти случаи с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение отложить развертывание нашей вакцины в Европе», — объявили в компании.
Как отметили в Johnson & Johnson, компания тесно сотрудничает с медицинскими экспертами и органами здравоохранения, а также решительно поддерживает открытую передачу информации медицинским работникам и общественности.
«Органы здравоохранения рекомендуют вакцинированным нашим препаратом людям, у которых в течение трех недель после прививки появляются сильные головные боли, боли в животе и в ногах или одышка, обращаться к врачу», — добавили в Johnson & Johnson.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 3085 15
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцам10 ч. назад - 1057 8
Цена на электроэнергию в Украине возрослаВчера, 19:00 - 74687 7
В Раде предлагают ввести штрафы до 8,5 тысяч за нарушение самоизоляции4 ч. назад - 285 5
Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грн10 ч. назад - 729 5
Украинцы продают доллары - глава Совета НБУ8 ч. назад - 3968 1
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИВчера, 20:00 - 3085 15
Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде (инфографика)6 ч. назад - 2628
Топ-20 популярных в марте импортных легковых авто с пробегомВчера, 21:00 - 1452
Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - Энергоатом9 ч. назад - 1311 2
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Вчера, 11:58 - 535
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 244
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1085 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2970 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1990 6