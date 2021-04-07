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Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе

Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе

Американская компания Johnson & Johnson объявила о том, что откладывает применение своей вакцины Janssen на территории Европы. На такой шаг пошли из-за возможной связи вакцины с образованием тромбов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Johnson & Johnson.

«Нам известно о чрезвычайно редком заболевании, которое возникает у людей, получивших нашу вакцину от коронавируса … Мы изучаем эти случаи с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение отложить развертывание нашей вакцины в Европе», — объявили в компании.

Как отметили в Johnson & Johnson, компания тесно сотрудничает с медицинскими экспертами и органами здравоохранения, а также решительно поддерживает открытую передачу информации медицинским работникам и общественности.

«Органы здравоохранения рекомендуют вакцинированным нашим препаратом людям, у которых в течение трех недель после прививки появляются сильные головные боли, боли в животе и в ногах или одышка, обращаться к врачу», — добавили в Johnson & Johnson.

По материалам РБК-Украина
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