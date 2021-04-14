Браузер Edge получил одну из новых функций Chrome

Компания Microsoft начала тестирование новой функции фирменного браузера. Режим Workspaces предназначен для удобного разделения домашнего и рабочего контента — он напоминает группировку вкладок в Chrome, но отличается от решения Google по части реализации.

Открыв несколько вкладок, пользователь Microsoft Edge сможет сохранить их в единую группу, тем самым создав специальную «рабочую область». Затем можно приступать к поиску другой информации, и при этом в любой момент вернуться к ранее сохранённой группе. Каждая из них может быть открыта независимо от остальных, подобно виртуальным рабочим столам в операционной системе Windows 10.

Как и в случае с Chrome, она будет восстановлена даже при закрытии и повторном запуске приложения. Функция доступна при использовании горизонтальных и вертикальных вкладок, а названия групп можно выделить цветом. При закрытии вкладки внутри рабочей области последняя автоматически обновляется.

Функция «Рабочие области» пока доступна только для тестовых версий приложения (Edge Dev и Canary). Для её использования необходимо добавить к адресу ярлыка экспериментальной сборки браузера следующую строку: —enable-features=msWorkspaces.