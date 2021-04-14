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Браузер Edge получил одну из новых функций Chrome

Браузер Edge получил одну из новых функций Chrome

Компания Microsoft начала тестирование новой функции фирменного браузера. Режим Workspaces предназначен для удобного разделения домашнего и рабочего контента — он напоминает группировку вкладок в Chrome, но отличается от решения Google по части реализации.

Открыв несколько вкладок, пользователь Microsoft Edge сможет сохранить их в единую группу, тем самым создав специальную «рабочую область». Затем можно приступать к поиску другой информации, и при этом в любой момент вернуться к ранее сохранённой группе. Каждая из них может быть открыта независимо от остальных, подобно виртуальным рабочим столам в операционной системе Windows 10.

Как и в случае с Chrome, она будет восстановлена даже при закрытии и повторном запуске приложения. Функция доступна при использовании горизонтальных и вертикальных вкладок, а названия групп можно выделить цветом. При закрытии вкладки внутри рабочей области последняя автоматически обновляется.

Функция «Рабочие области» пока доступна только для тестовых версий приложения (Edge Dev и Canary). Для её использования необходимо добавить к адресу ярлыка экспериментальной сборки браузера следующую строку: —enable-features=msWorkspaces.

По материалам 4PDA
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