Продажа гривневых ОВГЗ на аукционах упала до 216 млн грн

Сегодня на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек в бюджет 1,59 млрд гривен (в эквиваленте). Это на полмиллиарда больше, чем на прошлой неделе, но гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн.
Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в национальной валюте (со сроком обращения шесть месяцев, один год и полтора года) и один выпуск долларовых ОВГЗ (два года).
Гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн (со сроком погашения через шесть месяцев – на 139 млн грн, через год – на 72 млн грн, через полтора года – на 6 млн грн) из-за падения спроса на них. Ведомство удовлетворило все поданные заявки.
Объем продаж 12-месячных бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз (до 285 млн грн) сократился еще в четыре раза – до 71,6 млн грн, а 20-месячных – обвалился в 5,9 млн грн с 179,3 млн грн неделю назад.
Средневзвешенная доходность шестимесячных ОВГЗ снижена на 0,52% – до 8,07%. Ставки по ОВГЗ с погашением через год и полтора остались неизменными – 10,75% и 11,10% соответственно.
От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ удалось привлечь $49 млн под 3,9%.
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