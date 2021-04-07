Рада прошла половину поправок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада в течение всего очередного пленарного заседания во вторник рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.
Рассмотрение законопроекта ко второму чтению началось в 10:30 и завершилось в 15:00. Народные депутаты дошли до 1518-й поправки. Отметим, всего к указанному законопроекту для подготовки его ко второму чтению и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок.
Как утверждают авторы, законопроект имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.
Проектом закона, в частности, предлагается:
- областным государственным администрациям (которые в перспективе, после завершения реформы децентрализации, будут трансформированы в префектуры),
- исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.
Предлагается исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
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