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Рада прошла половину поправок к законопроекту о рынке земли

Рада прошла половину поправок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада в течение всего очередного пленарного заседания во вторник рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Рассмотрение законопроекта ко второму чтению началось в 10:30 и завершилось в 15:00. Народные депутаты дошли до 1518-й поправки. Отметим, всего к указанному законопроекту для подготовки его ко второму чтению и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок.

Как утверждают авторы, законопроект имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.

Проектом закона, в частности, предлагается:

  • Передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.
  • Установить на законодательном уровне четкий механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в том числе объединенных.
  • Предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.
  • Отказаться от существования специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, предусмотреть существование вместо него центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных.
  • Предоставить полномочия по ведению государственного контроля за использованием и охраной земель:

- областным государственным администрациям (которые в перспективе, после завершения реформы децентрализации, будут трансформированы в префектуры),

- исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.

  • Отменить институты государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель.

Предлагается исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

По материалам УНН
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