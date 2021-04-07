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Суд перенес рассмотрение апелляции ПриватБанка по искам подконтрольного Коломойскому завода

Суд перенес рассмотрение апелляции ПриватБанка по искам подконтрольного Коломойскому завода

Северный апелляционный хозсуд Киева перенес рассмотрение апелляций ПриватБанка по делу Никопольского завода ферросплавов на 27 апреля этого года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

22 января 2021 года суд признал прекращенными все обязательства подконтрольного Игорю Коломойскому Никопольского завода ферросплавов, касающихся кредитного договора на сумму $14 млн.

Эту кредитную линию банк предоставил НЗФ 2 февраля 2009 г. со сроком возврата кредита до 1 февраля 2010 года. Она упомянута в иске ПриватБанка к бывшим владельцам в США.

Напомним, подконтрольный Игорю Коломойскому Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) подал к ПриватБанкк в Хозяйственный суд Киева 37 параллельных исков, которые были объединены в 6 производств.

Предметом этих исков являются старые кредитные договоры, фигурирующие в исках ПриватБанка в суды штата Делавэр и Минюста США в Окружной суд Южного округа Флориды. Истцы обвиняют бывших владельцев в отмывании сотен миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка. Общая сумма финансовых претензий ПриватБанка к бывшим владельцам в иностранных юрисдикциях достигает $10 млрд.

По материалам НВ
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